Вблизи побережья Кипра произошло сильное землетрясение

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03:07.

В частности, эпицентр землетрясения находился в море к юго-западу от острова, в 159 км от Лимасола, второго по величине города страны, и в 57 км от населенного пункта Пейя, а очаг залегал на глубине 51 км.

Так, колебания земной коры вследствие кипрского землетрясения ощутили и жители других регионов. После землетрясения, произошедшего у берегов Кипра, подземные толчки дошли до юга Турции, Израиля, островов Крит и Родос и в Египет.

Сейчас информации о возможных пострадавших и нанесенном ущербе нет.