Вблизи оккупированного Крыма украинская артиллерия провела учения

ТРЕНУВАННЯ РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРІЇ Розрахунки реактивних систем залпового вогню “Ураган” угрупування військ, яке виконує бойові завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, провели умовні стрільби по координатах, що надаються операторами безпілотних літальних апаратів. Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника, що знаходиться у другому ешелоні на відстані понад тридцять кілометрів. - Тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження. Своєю чергою оператори безпілотних літальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш з метою посилення передових загонів, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. За словами командувача, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність. - Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, щодня покращується навченість особового складу. Разом переможемо! Відділ зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України #Ukraine #ЗСУ #ArmedForcesofUkraine #КОСЗСУ #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВ