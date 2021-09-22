Поблизу окупованого Криму українська артилерія провела навчання

Зокрема, військові провели умовні стрільби по координатах, що надаються операторами безпілотних літальних апаратів.

Так, солдати нанесли вогонь по піхоті та бронетехніці умовного противника, що знаходиться у другому ешелоні на відстані понад тридцять кілометрів.

За інформацією силового відомства, тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної.

"Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій", - йдеться в повідомленні.