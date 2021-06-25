Вблизи Новотошковского боевики выпустили 50 мин, попали в автомобиль СЦКК

Так, 24 июня из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия боевики осуществили обстрел. Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. Никто из украинских воинов не пострадал.

"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", - говорится в сообщении.