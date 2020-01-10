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Вблизи базы США в Ираке упала неустановленная ракета

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 00:27
Вблизи базы США в Ираке упала неустановленная ракета
Фото: база США в Ираке (US army)

В результате инцидента никто не пострадал

Вблизи американской военной базы "Баллад" в Ираке вечером 9 января упала неустановленная ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники в иракской полиции, ракета упала вблизи авиабазы "Баллад", что находится в северной провинции Салахуддин в 80 километрах от Багдада. На данной авиабазе дислоцируются военнослужащие Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что жертвы в результате ракетного обстрела не были обнаружены.

Напомним, поздно вечером 7 января иранское военизированное формирование Корпус стражей исламской революции запустило 15 ракет по американским военным объектам в Ираке. По данным Вашингтона, в результате ракетного обстрела никто не пострадал. В Тегеране утверждают, что жертвами удара стали 80 человек.

Как писао РБК-Украина, две ракеты, запущенные иранскими военными по американским базам в Ираке, не достигли своих целей и упали в "зеленой зоне" Багдада. После падения иранских ракет в столице Ирака спработала противовоздушная тревога.

Также сообщалось, что с 15 баллистических ракет, которые были запущены из Ирана, 10 взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, еще одна - на территории аэропорта города Эрбиль. Четыре ракеты не долетели до цели.

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