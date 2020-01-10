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Поблизу бази США в Іраку упала невстановлена ракета

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 00:27
Поблизу бази США в Іраку упала невстановлена ракета
Фото: база США в Іраку (US army)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Поблизу американської військової бази "Балад" в Іраку ввечері 9 січня упала невстановлена ракета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела в іракській поліції, ракета впала поблизу авіабази "Балад", що знаходиться у північній провінції Салахуддін за 80 кілометрів від Багдада. На даній авіабазі дислокуються військовослужбовці Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що жертв в результаті ракетного обстрілу не було виявлено.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 січня іранське воєнізоване формування Корпус вартових ісламської революції запустило 15 ракет по американським військовим об'єктам в Іраку. За даними Вашингтону, в результаті ракетного обстрілу ніхто не постраждав. У Тегерані стверджують, що жертвами удару стали 80 осіб.

Як писао РБК-Україна, дві ракети, запущені іранськими військовими по американським базам в Іраку, не досягли своїх цілей, та впали в "зеленій зоні" Багдаду. Після падіння іранських ракет у столиці Іраку спрацювала протиповітряна тривога.

Також повідомлялося, що з 15 балістичних ракет, які були запущені з Ірану, 10 вибухнули на території бази Айн-ель-Асад, ще одна - на території аеропорту міста Ербіль. Чотири ракети не долетіли до цілі.

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