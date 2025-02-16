Зеленський відповів, що б сказав Путіну на переговорах

Президент України Володимир Зеленський не вірить словам російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність припинити вогонь. І вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на "діалог із терористом".
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.
Зокрема, у нього запитали, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних переговорів. Зеленський назвав його "вбивцею» і "терористом" і фактично уникнув выдповіді на пряме питання.
"Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити (з території України, - ред.). Ось чому я маю про це говорити. Щоб наші союзники могли дати мені таку силу, щоб його витіснити ", - сказав Зеленський.
Вчора на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори за участі США, Росії та України, що нібито мали б відбутись вже наступного тижня у Саудівській Аравії.
Він завив, що не має інформації про такі зустрічі та зазначив, що Україна не брала участі в обговореннях і не вела переговори на цю тему.
Зеленський додав, що нещодавно бачив у медіа повідомлення про можливу зустріч, але не знає, що саме за цим стоїть.
Президент також підкреслив, що Україна не погодиться на участь у переговорах за застарілим форматом, коли рішення приймаються без її безпосередньої участі. Він наголосив, що важливо зрозуміти: такі переговори, де Україна сидить "зайвим" учасником, як це було раніше, не можуть бути серйозними.
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