Зеленський відповів, що б сказав Путіну на переговорах

Переговори між Росією та Україною

Вчора на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори за участі США, Росії та України, що нібито мали б відбутись вже наступного тижня у Саудівській Аравії.

Він завив, що не має інформації про такі зустрічі та зазначив, що Україна не брала участі в обговореннях і не вела переговори на цю тему.

Зеленський додав, що нещодавно бачив у медіа повідомлення про можливу зустріч, але не знає, що саме за цим стоїть.

Президент також підкреслив, що Україна не погодиться на участь у переговорах за застарілим форматом, коли рішення приймаються без її безпосередньої участі. Він наголосив, що важливо зрозуміти: такі переговори, де Україна сидить "зайвим" учасником, як це було раніше, не можуть бути серйозними.

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