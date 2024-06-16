Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: у Дебельні пропощались із маленькою українкою (фото)

Понад 2500 жителів Дебельна вийшли на площу перед міською ратушею, аби випустити повітряні кульки у пам'ять про вбиту 9-річну Вікторію, родом з Дніпропетровщини. Дівчинка переїхала у це місто через війну, напередодні вона зникла дорогою до школи, її тіло виявили через 9 днів пошуків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Stadtverwaltung Döbeln у Facebook.

Як пройшло прощання із 9-річною Валерією

Адміністрація міста Дебельн висловила родині слова скорботи і співчуття з приводу трагедії. Близько 2 500 містян вийшли на площу, щоб попрощатись із дівчинкою.

До людей приєднався мер Свен Лібхаузер. Він також висловив своє співчуття та поклав квіти до імпровізованого меморіалу.

У місті попрощались із 9-річною Валерією (фото: facebook.com/stadtverwaltungdoebeln)

Він зазначив, що зараз важливо підтримати родину. Він подякував усім, хто причетний до пошуків дівчинки. Він також подякував громадянам за співчуття та готовність допомогти.

Під звуки євангелістсько-лютеранського тромбонного хору біля церкви люди випустили повітряні кульки. Багато людей поклали квіти та запалили свічки біля ратуші.

У місті попрощались із 9-річною Валерією (фото: facebook.com/stadtverwaltungdoebeln)

Зазначимо, що про час і місце поховання Валерії поки не повідомляють.

Що відомо про загибель Валерії

Валерія зникла дорогою до школи 3 червня. Про її розшук оголосили надвечір того ж дня, коли дитина не повернулася зі школи. Дівчинку шукали протягом 9 днів. До пошуків були залучені 300 поліцейських, водолази, гелікоптер та спеціально навчені собаки.

Тіло дитини виявили 11 червня, наступного дня поліція підтвердила, що це Валерія. Дівчинка загинула насильницькою смертю. Правоохоронці проводять розслідування за статтею "вбивство".

9-річна Валерія (фото: Поліція Хемніца)

Додамо також, що родина дівчинки з Дніпропетровщини. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Дебельна. Її батько служить у ЗСУ. Після зникнення дівчинки, йому надали відпустку для термінової поїздки у Німеччину.

13 червня поліція заявила, що у вбивстві дівчинки підозрює двох чоловіків, які колись зустрічались мамою дівчинки. Один з них - українець, був сусідом родини, інший - уродженець Молдови. Пізніше українець заявив, має алібі на час зникнення дівчинки. Слідство триває.