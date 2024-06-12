Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яку шукали понад тиждень
Поліція Німеччини підтвердила, що дев'ятирічна українська дівчинка, яку шукали понад тиждень, загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Це сумна новина. Загибла дівчина - зникла дев’ятирічна Валерія. Висловлюємо глибоке співчуття вашій родині", - заявив начальник поліції Карстен Кемпф у середу, 12 червня.
За його словами, дівчинка стала жертвою злочину, справу розслідують як вбивство. Розслідування наразі зосереджено на колі спілкування сім'ї. Підозрюваних та заарештованих немає.
За даними поліції, тіло дитини виявили у вівторок, 11 червня, біля лісових доріжок у непрохідній місцевості. Німецькі правоохоронці зазначають, що згідно з розслідуванням і розтином, немає доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.
Передісторія
Нагадаємо, 3 червня у місті Дебельн у Саксонії зникла дев'ятирічна українська дівчинка Валерія. Зранку вона вийшла на навчання до школи, але на заняттях вона не з'явилася і не повернулася додому.
Вісім днів тривали пошуки дитини. До операції долучили понад 300 правоохоронців, кінологів, водолазів та гелікоптер.
11 червня під час пошуків зниклої дівчинки поліція виявила тіло. Його знайшли у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку сім'ї.
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