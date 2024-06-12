Поліція Німеччини підтвердила загибель 9-річної українки, яку шукали понад тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними поліції, тіло дитини виявили у вівторок, 11 червня, біля лісових доріжок у непрохідній місцевості. Німецькі правоохоронці зазначають, що згідно з розслідуванням і розтином, немає доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

За його словами, дівчинка стала жертвою злочину, справу розслідують як вбивство. Розслідування наразі зосереджено на колі спілкування сім'ї. Підозрюваних та заарештованих немає.

Передісторія

Нагадаємо, 3 червня у місті Дебельн у Саксонії зникла дев'ятирічна українська дівчинка Валерія. Зранку вона вийшла на навчання до школи, але на заняттях вона не з'явилася і не повернулася додому.

Вісім днів тривали пошуки дитини. До операції долучили понад 300 правоохоронців, кінологів, водолазів та гелікоптер.

11 червня під час пошуків зниклої дівчинки поліція виявила тіло. Його знайшли у лісі приблизно за чотири кілометри від будинку сім'ї.

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