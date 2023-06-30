Вбивають один одного. У Генштабі розповіли, як росіяни підірвались на своїх мінах

"Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах.

Фото: місце, де підірвались росіяни (google.com/maps)

Ці міни раніше встановили інші представники Збройних сил Російської Федерації.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, російські війська окупували Херсонську область у перші тижні війни. Українським захисникам вдалося звільнити правобережну частину регіону від ворога лише наприкінці осені 2022 року.

При цьому лівобережжя Херсонської області ще залишається під контролем РФ. Звідти росіяни постійно обстрілюють населені пункти правобережжя, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

А українці на окупованій частині області страждають від терору загарбників. Зокрема, росіяни грабують місцеве населення, арештовують, катують та примушують отримувати паспорт РФ.

Наприклад, у Генічеську Херсонської області окупанти примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції громадян з проукраїнською позицією.