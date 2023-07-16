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Вбив трьох людей, вкрав автівку й спричинив смертельну ДТП. У Харкові затримали зловмисника

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Неділя 16 липня 2023 17:13
Вбив трьох людей, вкрав автівку й спричинив смертельну ДТП. У Харкові затримали зловмисника Фото: У Харкові затримали зловмисника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Харківської області в Facebook.

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшло повідомлення про незаконне заволодіння авто Daewoo на вулиці Гвардійців Широнінців, а також про скоєння смертельного ДТП. Після аварії ймовірний зловмисник зник у невідомому напрямку.

Пізніше на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця. На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Фото: Вбив трьох людей, вкрав автівку й спричинив смертельне ДТП. У Харкові затримали зловмисника (facebook.com/kharkivpolice)

Нещодавно смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

До цього у Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.

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