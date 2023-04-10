Вбив матір, дружину та дітей. Жителя Вінниці засуджено до довічного позбавлення волі

Жителя Вінниці, який у 2018 році вбив свою матір, дружину та двох малолітніх дітей, засуджено до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, у грудні 2018 року чоловік позбавив життя матір, колишню дружину та двох своїх дітей - трирічної доньки й семирічного сина.

"Потерпілі проживали разом у квартирі засудженого у м. Вінниця, а він - окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти", - сказано в повідомленні.

За даними прокуратури, засуджений, під час чергової сварки почав душити колишню дружину, завдав їй множинні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей.

Свій злочин він намагався приховати - він зімітував у квартирі збройний напад: розкидав речі й документи потерпілих по квартирі, вхідні двері залишив відчиненими.

"Потів він поїхав на таксі до іншої частини міста, де позбувся знаряддя вбивства - молотка, якого викинув на смітник. Коли повернувся до квартири, побачив, що ніхто не виявив злочин, самостійно викликав "швидку", імітуючи розпач та нерозуміння ситуації", - розповіли у прокуратурі.

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