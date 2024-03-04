Вбили щонайменше 12 людей та вимагають відставки прем'єра: на Гаїті втекли тисячі ув'язнених

В Гаїті влада оголосила 72-годинний надзвичайний стан та нічну комендантську годину в столиці та околицях через масову втечу в'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Надзвичайний стан в країні оголосили після того, як озброєні банди штурмували велику столичну в'язницю Порт-о-Пренса, вбивши щонайменше 12 людей і звільнивши близько 4000 ув'язнених.
Ватажки угрупувань вимагають відставки прем'єр-міністра Аріеля Генрі, який перебуває за межами країни.
Як зазначає видання, він відправився до Найробі для обговорення відправки на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом Кенії.
В урядовій заяві йдеться, що банди атакували дві в'язниці, одна з яких знаходиться в столиці, а інша - в сусідньому Круа-де-Буке.
Вони були захоплені штурмом на вихідних. Зазначається, що серед затриманих у Порт-о-Пренсі були члени банди, звинувачені у причетності до вбивства президента Жовенеля Моіса у 2021 році.
Ми повідомляли, що з в'язниці Еквадору втекла група в'язнів. Серед них один з найвідоміших ватажків наркокартелів країни Хосе Адольфо Масіаса. Після низки спалахів насильства у країні оголосили надзвичайний стан.
Масовий бунт також стався і У в'язниці неподалік столиці Гондурасу - тоді було вбито щонайменше 41 жінку, деякі з них згоріли живцем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.