Вбили майже 30 лікарів. В МОЗ назвали втрати від вторгнення Росії в Україну

Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення знищують медичну інфраструктуру України: руйнують лікарні та інші медичні заклади, вивозять обладнання, вбивають лікарів та кваліфікований медичний персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я України .

Внаслідок бойових дій і терористичних атак загинуло 29 цивільних лікарів і понад 100 зазнали поранень. За вісім місяців пошкоджено понад 1000 медустанов, з яких повністю відновлено 94 заклади, частково - 203.

Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Водночас українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обсязі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому. Так, тільки за минулий тиждень і лише Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду було закуплено та розподілено по регіонах таке медичне обладнання: 88 аналізаторів газів крові, 19 моніторів пацієнта мультипараметричних з ЕКГ; 48 модульних моніторів пацієнта; 168 планшетних комп’ютерів; 886 пульсоксиметрів; 169 систем GeneXpert, 45 рентгенівських систем МАС.

"Налагоджено медичну евакуацію з нашими партнерами з Європи", – йдеться у повідомленні МОЗ.