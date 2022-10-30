Убили около 30 врачей. В Минздраве назвали потери от вторжения России в Украину

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения уничтожают медицинскую инфраструктуру Украины: разрушают больницы и другие медицинские учреждения, вывозят оборудование, убивают врачей и квалифицированный медицинский персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины .

В результате боевых действий и террористических атак погибли 29 гражданских врачей и более 100 получили ранения. За восемь месяцев повреждено более 1000 медучреждений, из которых полностью восстановлено 94 заведения, частично – 203.

Значительное количество врачей мобилизуется в ряды ВСУ. Вместе с тем, украинцы продолжают получать услуги и доступ к лекарствам в полном объеме, а больницы еженедельно получают новое оборудование на замену поврежденному. Так, только за прошедшую неделю и только Центром общественного здоровья при поддержке Глобального фонда было закуплено и распределено по регионам такое медицинское оборудование: 88 анализаторов газов крови; 19 мониторов пациента мультипараметрических с ЭКГ; 48 модульных мониторов пациента; 168 планшетных компьютеров; 886 пульсоксиметров; 169 систем GeneXpert, 45 рентгеновских систем МАС.

"Налажена медицинская эвакуация с нашими партнерами из Европы", – говорится в сообщении Минздрава.