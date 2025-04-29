VBET Ukraine сплатив понад 750 млн грн до бюджету у 2024 році

Один із ключових гравців легального грального ринку України - компанія VBET Ukraine - у минулому році перерахувала до українського державного бюджету понад 750 млн грн податкових надходжень. У першому кварталі 2025 року податковий внесок компанії склав ще 97 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Додатково до цього компанія у 2024 році сплатила 117 млн грн ліцензійних зборів за право провадження букмекерської діяльності - сума, що втричі перевищує офіційну вартість ліцензії, встановлену державою.

Сьогодні VBET Ukraine - не лише один із найбільших платників податків у своїй галузі, а й системний соціальний інвестор. У 2024 році компанія інвестувала понад 450 млн грн у підтримку українського професійного спорту, в поточному році VBET Ukraine не планує зменшувати підтримку спорту.

Четвертий сезон поспіль VBET Ukraine є титульним спонсором Української Прем’єр-Ліги. Компанія також є преміум-спонсором національної збірної команди України з футболу, преміумпартнером збірної України з футзалу та преміумпартнером жіночої збірної України з футзалу, а також взаємодіє та співпрацює з провідними футбольними клубами: Динамо (Київ), Чорноморець (Одеса), ЛНЗ (Черкаси), Карпати (Львів), Верес (Рівне), Колос (Ковалівка), Олександрію та низку інших спортивних клубів і федерацій.

"Попередній рік видався для нас дуже непростим через необґрунтовані атаки на наш бізнес. Незважаючи на це, нам вдалося зберегти команду, ми поступово відновлюємося і навіть повертаємо собі динаміку розвитку. Ми залишаємося відкритими до діалогу, послідовно вдосконалюємо принципи відповідальної гри та готові працювати ще більше, щоби довести: легальний бізнес в Україні має право на розвиток", - заявив Олександр Блохін, СЕО VBET Ukraine.

Наразі у VBET Ukraine працюють 240 офіційно працевлаштованих співробітників, які отримують повний соціальний пакет відповідно до законодавства України.

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ТОВ "ВБЕТ Україна". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 31.01.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 15 від 18.01.2022.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 31.05.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 314 від 31.05.2021. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер в мережі Інтернет від 31.05.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 315 від 31.05.2021.