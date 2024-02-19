VBET Ukraine підтримав українську збірну на турнірі Europеan Poker Tour у Парижі

Окрім паризькому чемпіонату, національна збірна України зі спортивного покеру братиме участь у таких світових покерних змаганнях, як Кубок світу World Poker Tour Prime та Чемпіонат світу World Series of Poker. Ці заходи теж підтримує VBET Ukraine.

Як зазначають в компанії, підтримка спортивних змагань - стратегічний напрямок комунікації – саме тому компанія підписала контракт на титульне спонсорство заходів зі спортивного покеру та Національної збірної зі спортивного покеру.

Повідомляється, що VBET Ukraine стала титульним партнером Чемпіонату України зі спортивного покеру, Відкритого Кубку України зі спортивного покеру, Ліги матч-покеру України зі спортивного покеру.

У кожному змаганні передбачено офлайн-етапи в різних містах України із залученням міжнародних гравців.

Спонсорство VBET Ukraine дасть можливість забезпечити усебічний розвиток спортивного покеру в Україні та підтримати нашу збірну на світових змаганнях, переконані в компанії.

У компанії підкреслюють: спортивний покер - інтелектуальна гра, де гравці прораховують різні вірогідності, виграшні комбінації та оцінюють тактику суперника.