VBET Ukraine поддержал украинскую сборную на турнире Europеan Poker Tour в Париже

Помимо парижского чемпионата, национальная сборная Украины по спортивному покеру будет участвовать в таких мировых соревнованиях по покеру, как Кубок мира World Poker Tour Prime и Чемпионат мира World Series of Poker. Эти мероприятия также поддерживает VBET Ukraine.

Поддержка спортивных соревнований - стратегическое направление коммуникации - именно поэтому компания подписала контракт на титульное спонсорство мероприятий по спортивному покеру и Национальной сборной по спортивному покеру.

Сообщается, что VBET Ukraine стала титульным партнером Чемпионата Украины по спортивному покеру, Открытого Кубка Украины по спортивному покеру, Лиги матч-покера Украины по спортивному покеру.

В каждом соревновании предусмотрены офлайн-этапы в разных городах Украины с привлечением международных игроков.

Спонсорство VBET Ukraine позволит обеспечить всестороннее развитие спортивного покера в Украине и поддержать нашу сборную на мировых соревнованиях, уверены в компании.

В компании подчеркивают: спортивный покер - интеллектуальная игра, где игроки просчитывают разные вероятности, выигрышные комбинации и оценивают тактику соперника.