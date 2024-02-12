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VBET на виставці азартних ігор у Лондоні розповів про плани з підтримки України

Фото: VBET на виставці азартних ігор у Лондоні розповів про плани з підтримки України (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія VBET на виставці азартних ігор у Лондоні розповіла про незламність українського бізнесу, готовність співпрацювати та представляти в Україні міжнародні технологічні проекти та розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"В Україні VBET продовжує активний розвиток, вкладає кошти в реалізацію гуманітарних проєктів, підтримує українських спорт. На виставкому стенді представники компанії провели ряд зустрічей зі світовими партнерами, серед них розробники програмного забезпечення та ігрових рішень", - розповіли у VBET.

У компанії також підкреслили: як ніколи, Україна саме сьогодні відчуває підтримку світу та залученість партнерів до розвитку української гемблінг-індустрії.

Одним з почесних гостей ICE London 2024 став Олександр Зінченко, капітан Національної збірної України з футболу, гравець лондонського "Арсеналу" та амбасадор відповідальної гри VBET Україна. Під час заходу футболіст звернувся до гостей, заявивши про важливість місії VBET на міжнародній арені та про необхідність посилення підтримки України в складні часи.

На виставці також зачепили тему благодійної діяльності, адже VBET Україна є меценатом VBET Foundation, який опікується гуманітарними проектами. Один з них реалізовується спільно з фондом Зінченка Football for Ukraine - відбудова села Ягідне у Чернігівській області, яке було зруйноване під час окупації.  За підтримку України у складний час VBET отримав подяку від президента України, нагадали у компанії.

Крім цього, VBET ініціює соціальні проєкти і за межами України. Так, VBET став партнером благодійного матчу Game4Ukraine, який відбувся в Лондоні  у серпні минулого року.

"На футбольне поле вийшли світові футбольні зірки та капітани команд Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. В рамках Game4Ukraine збирали на відбудову Коцюбинського ліцею, який був пошкоджений окупантами. VBET Україна додатково перерахував кошти на відновлення спортивної інфраструктури у навчальному закладі", - додали VBET.

Нагадаємо, ICE London - виставка індустрії азартних ігор в світі. Цьогоріч захід об’єднав 600 учасників з 50 країн світу.

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