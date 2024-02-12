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VBET на выставке азартных игр в Лондоне рассказал о планах по поддержке Украины

Фото: VBET на выставке азартных игр в Лондоне рассказал о планах по поддержке Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания VBET на выставке азартных игр в Лондоне рассказала о несокрушимости украинского бизнеса, готовности сотрудничать и представлять в Украине международные технологические проекты и разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В Украине VBET продолжает активное развитие, вкладывает средства в реализацию гуманитарных проектов, поддерживает украинский спорт. На выставочном стенде представители компании провели ряд встреч с мировыми партнерами, среди них разработчики программного обеспечения и игровых решений", - рассказали в VBET.

В компании подчеркнули: как никогда, Украина именно сегодня чувствует поддержку мира и вовлеченность партнеров в развитие украинской гемблинг-индустрии.

Одним из почетных гостей ICE London 2024 стал Александр Зинченко, капитан Национальной сборной Украины по футболу, игрок лондонского "Арсенала" и амбассадор ответственной игры VBET Украина. Во время мероприятия футболист обратился к гостям, заявив о важности миссии VBET на международной арене и о необходимости усиления поддержки Украины в сложные времена.

На выставке также затронули тему благотворительной деятельности, ведь VBET Украина является основным меценатом VBET Foundation, который занимается гуманитарными проектами. Один из них реализуется совместно с фондом Зинченко Football for Ukraine - восстановление села Ягодное в Черниговской области, которое было разрушено во время оккупации. За поддержку Украины в сложное время VBET получил благодарность от Президента Украины, напомнили в компании.

Кроме того, VBET инициирует социальные проекты и за пределами Украины. Так, VBET стал партнером благотворительного матча Game4Ukraine, состоявшегося в Лондоне в августе прошлого года.

"На футбольное поле вышли мировые футбольные звезды и капитаны команд Андрей Шевченко и Александр Зинченко. В рамках Game4Ukraine собирали на восстановление Коцюбинского лицея, который был поврежден оккупантами. VBET Украина дополнительно перечислил средства на восстановление спортивной инфраструктуры в учебном заведении", - добавили VBET.

Напомним, ICE London - выставка индустрии азартных игр в мире. В этом году мероприятие объединило 600 участников из 50 стран мира.

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