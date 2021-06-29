UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Важный шаг к миру. США приветствовали открытие посольства Израиля в ОАЭ

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие Израилем посольства в Объединенных Арабских Эмиратах. По его мнению, открытие израильского дипломатического представительства является шагом к миру между странами.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Блинкен поздравил министров иностранных дел Израиля и ОАЭ с этим историческим событием.

"Поздравляю министра иностранных дел ОАЭ Абдулла ибн Заида и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг для мира между двумя странами", - заявил госсекретарь США.

Напомним, сегодня Израиль открыл свое посольство в Абу-Даби. Это первое израильское посольство в странах Персидского залива.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильОбъединенные Арабские ЭмиратыпосольствоСоединенные Штаты Америки