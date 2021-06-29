Важный шаг к миру. США приветствовали открытие посольства Израиля в ОАЭ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие Израилем посольства в Объединенных Арабских Эмиратах. По его мнению, открытие израильского дипломатического представительства является шагом к миру между странами.
Об этом он написал на странице в Twitter.
Блинкен поздравил министров иностранных дел Израиля и ОАЭ с этим историческим событием.
"Поздравляю министра иностранных дел ОАЭ Абдулла ибн Заида и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг для мира между двумя странами", - заявил госсекретарь США.
Напомним, сегодня Израиль открыл свое посольство в Абу-Даби. Это первое израильское посольство в странах Персидского залива.