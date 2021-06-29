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Важный шаг к миру. США приветствовали открытие посольства Израиля в ОАЭ

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Вашингтон, Вторник 29 июня 2021 22:36
Важный шаг к миру. США приветствовали открытие посольства Израиля в ОАЭ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие Израилем посольства в Объединенных Арабских Эмиратах. По его мнению, открытие израильского дипломатического представительства является шагом к миру между странами.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Блинкен поздравил министров иностранных дел Израиля и ОАЭ с этим историческим событием.

"Поздравляю министра иностранных дел ОАЭ Абдулла ибн Заида и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг для мира между двумя странами", - заявил госсекретарь США.

Напомним, сегодня Израиль открыл свое посольство в Абу-Даби. Это первое израильское посольство в странах Персидского залива.

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Израиль Объединенные Арабские Эмираты посольство Соединенные Штаты Америки
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