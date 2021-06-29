Важливий крок до миру. США привітали відкриття посольства Ізраїлю в ОАЕ
Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав відкриття Ізраїлем посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах. На його думку, відкриття ізраїльського дипломатичного представництва є кроком до миру між країнами.
Про це він написав на сторінці у Twitter.
Блінкен привітав міністрів закордонних справ Ізраїлю та ОАЕ з цією історичною подією.
"Вітаю міністра закордонних справ ОАЕ Абдуллу бін Заєда та міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда з відкриттям посольства Ізраїлю в ОАЕ. Це важливий крок для миру між двома країнами", - заявив держсекретар США.
Нагадаємо, сьогодні Ізраїль відкрив своє посольство в Абу-Дабі. Це перше ізраїльське посольство в країнах Перської затоки.