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Важливий крок до миру. США привітали відкриття посольства Ізраїлю в ОАЕ

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Вашингтон, Вівторок 29 червня 2021 22:36
Важливий крок до миру. США привітали відкриття посольства Ізраїлю в ОАЕ Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав відкриття Ізраїлем посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах. На його думку, відкриття ізраїльського дипломатичного представництва є кроком до миру між країнами.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Блінкен привітав міністрів закордонних справ Ізраїлю та ОАЕ з цією історичною подією.

"Вітаю міністра закордонних справ ОАЕ Абдуллу бін Заєда та міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда з відкриттям посольства Ізраїлю в ОАЕ. Це важливий крок для миру між двома країнами", - заявив держсекретар США.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль відкрив своє посольство в Абу-Дабі. Це перше ізраїльське посольство в країнах Перської затоки.

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Ізраїль Об'єднані Арабські Емірати посольство Сполучені Штати Америки
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