ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, в Ереване отрицают

Азербайджан, Воскресенье 11 октября 2020 08:06
Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, в Ереване отрицают
Фото: азербайджанские военные (wikipedia.org/Mangust777)
Автор: Надежда Собенко

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли город Гянджа. По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Азербайджана.

"Город Гянджа подверглось обстрелу с территории Бердского района Армении", - сообщило ведомство.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, сообщили в ведомстве.

В Ереване эти обвинения опровергли.

"Упомянутые претензии абсолютно ложные и не имеют никакого отношения к реальности", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь