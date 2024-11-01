Важливо не проґавити: коли потрібно чистити форсунки у двигуні авто

Коли двигун автомобіля починає вередувати в дорозі, його власник здатен вивчити будь-які технічні терміни і поняття, аби машина повернулася до нормального стану. Промивка форсунок – з числа тих чудесних операцій, які повертають машину до життя.

Про те, чому і як часто форсунки інжекторів потребують промивки, читайте в матеріалі РБК-Україна .

І бензинові, і дизельні двигуни в наш час отримують пальне через форсунки – розпилювачі (інжектори), які впорскують пальне в циліндр чи колектор, попутно перетворюючи його на конус дрібнодисперсного туману. Щоправда, форсунки дизеля (завдяки високому тиску та іншим чинникам) практично не засмічуються, а от бензинові мають таку властивість.

Як показує експлуатація у вітчизняних умовах, форсунки інжекторного бензинового двигуна часто стають причиною цілого букета проблем. Важкий запуск, нестабільний холостий хід, перевитрата палива, порушення динаміки – такі симптоми засмічених інжекторів. Між тим, бензинові форсунки нерозбірні і ремонту не підлягають – тобто їх можна або викинути, або намагатись промити.

У чому проблема форсунок інжекторного мотора

Форсунка (на технічній мові – інжектор) в двигуні з розподіленим впорскуванням бензину є пристроєм для розпилення палива у впускний тракт. Головний параметр роботи форсунки – правильність конусу палива, який вона розпилює з свого сопла. Він має бути визначеної форми, при тому кількість палива, яку форсунка дозує за час відкритого стану, має бути точно відміряною.

Відтак, типова проблема форсунки – неправильне розпилення. Мається на увазі, що форсунка "ллє" тонким струмком з великих, неякісно розпилених крапель, які у циліндрі загораються не так, як це задумано конструкторами. Розмір порції також може бути порушений через те, що потрібна кількість бензину не встигає пройти через отвори розпилювача, звужені через засмічення.

Найчастіше причиною порушення якості розпилювання стає засмічення отвору інжектора і сідла його клапана. На цих поверхнях осідають і накопичуються продукти розкладання перегрітого бензину (смоли) і різного роду механічні включення.

Як прочистити форсунки

Зазвичай зазначена проблема "лікується" промиванням, яке виконується спеціальними рідинами, у тому числі у поєднанні з впливом ультразвуком. На українських СТО для цього використовують два методи. По-перше, на спеціальному стенді, куди встановлюються зняті з мотора форсунки, а по-друге, безпосередньо на працюючому двигуні, з використанням обладнання, що підключається до системи живлення автомобіля.

Перший спосіб дозволяє під час промивання протестувати інжектор на правильність форми конуса і на точність дозування. У випадку промивання системи упорскування без зняття інжекторів з мотора висновки про результат роботи робляться через показання мотортестера – він характеризує зміни в роботі двигуна.

Інші проблеми інжекторів

Крім негараздів із засміченням, бензинові інжектори іноді страждають через ще одну, більш рідкісну проблему. Позаштатну роботу форсунок може спричиняти зношення її електромеханічної частини. Проте, оскільки сама по собі форсунка недорога, її зазвичай роблять нерозбірною, а відтак – неремонтопридатною. Тобто виправити цю проблему можна тільки заміною всієї проблемної форсунки. Але первинна діагностика буде все одно на стенді, де форсунку спочатку проінспектують і спробують промити.

Коротко

Коли інжекторні мотори тільки почали поширюватись в нашій країні, майстри з обслуговування радили промивати їх кожні 30 тисяч кілометрів пробігу, не чекаючи проблем у роботі двигуна. Відтоді минуло близько двох десятків років, і тепер про таку профілактику згадують нечасто – вважається, що якість бензину стала вище і інжектори не засмічуються. Між тим, брудний і "смолистий" бензин не є єдиною причиною проблем з розпилюванням, і певний сенс у таких превентивних промиваннях таки є. А щодо його доцільності конкретно у вашому випадку краще порадитись з автомеханіком, якому ви довіряєте.