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Важливий процес. В Держдепі прокоментували наміри деяких країн навчати українських пілотів

Фото: заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Державному департаменті США вважають навчання українських військових на винищувачах важливим процесом.

Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", - сказав він.

Пател також зазначив, що США та інші союзники мають спільну мету в тому, щоб "Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету". Тому деякі країни посилюють свою допомогу, діляться системами та проводять навчання військових.

"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль", - зазначив Пател.

Нагадаємо, раніше прездиент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.

Крім цього, про свою готовність навчати українських пілотів заявила і Велика Британія.

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