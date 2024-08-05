Важливий гравець. Чому Україна хоче участі Китаю у другому саміті миру

Україна очікує, що Китай буде представлений на другому саміті миру. КНР є однією з ключових країн, яка має вплив на Росію.

Більш детально про те, чому участь Пекіна важлива для Києва, - у матеріалі РБК-Україна .

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Китаю не було на першому саміті

Зазначимо, що Україна вже провела перший саміт миру. Він відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Там було представлено 92 країни та міжнародні організації, але Китаю серед них так і не виявилося.

Київ під час підготовки до першого саміту вів активну роботу для того, щоб залучити до участі Пекін. Зокрема, запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну направив президент України Володимир Зеленський.

За кілька тижнів до заходу стало відомо, що Пекін вирішив проігнорувати запрошення. Прессекретар МЗС Китаю Мао Нін пояснила це тим, що на саміті не буде Росії. При цьому Китай хотів обговорення на саміті всіх "мирних планів", а не лише української формули миру.

Представник МЗС Китаю зазначала, що, на думку її країни, такі вимоги нібито справедливі.

Таким чином, Китай не брав участі в саміті миру навіть як "спостерігач", як це зробили Бразилія і Святий Престол.

Після такого рішення Китаю президент України Володимир Зеленський відкинув альтернативну "мирну пропозицію" Китаю. Також він зазначав, що за підтримки Пекіна Москви війна в Україні триватиме довше.

Україна не здається

Незважаючи на те, що на першому саміті досягти участі Китаю не вдалося, Київ продовжив роботу з Пекіном. Зокрема, нещодавно свій перший візит з початку повномасштабної війни до КНР здійснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його у країну запросив китайський колега Ван І.

Там глава українського МЗС, зокрема, запевняв китайського міністра, що Україна вже готова до доброчесних переговорів із Росією. Але поки що такої готовності у країни-агресора немає.

Також він розповів Ван І про підсумки першого саміту та пояснив йому логіку української формули миру, на якій має ґрунтуватися справедливий мир між Україною та Росією.

Після такого візиту керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошував на тому, що Україні дуже важливо, щоб Китай брав участь у другому саміті миру.

За його словами, Китай - це "великий гравець, який справді здатний впливати на Росію".

У свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначав, що не хоче бачити Китай у ролі посередника між Україною та Росією.

"Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки", - уточнював він.

Президент висловлював впевненість, що Китай може змусити Росію припинити війну в Україні, якщо він цього захоче.