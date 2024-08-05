Важный игрок. Почему Украина хочет участия Китая во втором саммите мира

Украина ожидает, что Китай будет представлен на втором саммите мира. КНР является одной из ключевых стран, которая имеет влияние на Россию.

Более детально о том, почему участие Пекина важно для Киева, - в материале РБК-Украина .

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Китая не было на первом саммите

Отметим, Украина уже провела первый саммит мира. Он состоялся 15-16 июня в Швейцарии. Там было представлено 92 страны и международных организации, но Китая среди них так и не оказалось.

Киев при подготовке к первому саммиту вел активную работу для того, чтобы привлечь к участию Пекин. В частности, приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину направил президент Украины Владимир Зеленский.

Но за несколько недель до мероприятия стало известно, что Пекин решил проигнорировать приглашение. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин объяснила это тем, что на саммите не будет России. При этом Китай хотел обсуждения на саммите всех "мирных планов", а не только украинской формулы мира.

Представитель МИД Китая отмечала, что, по мнению ее страны, такие требования якобы являются справедливыми.

Таким образом Китай не участвовал в саммите мира даже в качестве "наблюдателя", как это сделали Бразилия и Святой Престол.

После такого решения Китая президент Украины Владимир Зеленский отверг альтернативное "мирное предложение" Китая. Также он отмечал, что при поддержке Пекина Москвы война в Украине продлится дольше.

Украина не сдается

Несмотря на то, что на первом саммите добиться участия Китая не удалось, Киев продолжил работу с Пекином. В частности, недавно первый свой визит с начала полномасштабной войны в КНР совершил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его в страну пригласил китайский коллега Ван И.

Там глава украинского МИД, в частности, заверял китайского министра, что Украина уже готова к доброчестным переговорам с Россией. Но пока такой готовности у страны-агрессора нет.

Также он рассказал Ван И об итогах первого саммита и объяснил ему логику украинской формулы мира, на которой должен основываться справедливый мир между Украиной и Россией.

После такого визита руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивал, что Украине очень важно, чтобы Китай участвовал во втором саммите мира.

По его словам, Китай - это "большой игрок, который действительно способен влиять на Россию".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не хочет видеть Китай в роли посредника между Украиной и Россией.

"Я хотел бы, чтобы они давили на Россию относительно окончания войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот", - уточнял он.

Президент высказывал уверенность в том, что Китай может заставить Россию прекратить войну в Украине, если он этого захочет.