Важливий брифінг у Вашингтоні: Україна розповіла сенаторам США про ситуацію на фронті

Делегація України провела аналітичний брифінг щодо актуальної безпекової, економічної та гуманітарної ситуації в країні для 23 сенаторів з обох партій Конгресу США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зокрема, голова ОП Андрій Єрмак розповів про переговорний процес з Росією щодо досягнення миру. Він нагадав, що Україна не починала війну, але прагне її закінчити. За його словами, Росія робить усе, щоб затягувати війну, та використовує переговори для подальшої агресії. Свідченням цього є позиція делегації РФ на переговорах.

"Необхідно відрізати Росії ресурси для цієї війни. Потрібні санкції. Ваш майбутній двопартійний законопроєкт – сильний крок у цьому напрямі. І нехай Москва заплатить за те, що вона зруйнувала", - наголосив Єрмак.

Водночас заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник очільника ОП Павло Паліса розповіли про ситуацію на полі бою, військові потреби та зацікавленість у спільних зі США проєктах в оборонній індустрії.

Радник президента з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що попри обмеження в енергетичному секторі, Росія за період 2022-2024 років заробила близько 600 млрд доларів на експорті нафти. Використовуючи фінансові інструменти, такі як банки та криптовалюти, РФ обходить санкції та продовжує застосовувати іноземні компоненти у виготовленні своєї зброї.

Операційна директорка Bring Kids Back UA та радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна розповіла, що під час переговорів у Стамбулі Україна передала Росії список із сотень викрадених дітей. Повернення дітей могло би стати важливим кроком для налагодження довіри у мирному процесі. Вона також підкреслила, що підтримка США сприятиме поверненню багатьох дітей додому.

Перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла про економічний потенціал країни та можливості для стратегічного партнерства зі США, зокрема через Інвестиційний фонд відновлення.

Голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський разом із пастором церкви в окупованому Мелітополі Михайлом Брицином поінформували про релігійну ситуацію в Україні та гуманітарні наслідки війни: зруйновану інфраструктуру, знищені церкви та переслідування священників на тимчасово окупованих територіях.