Важный брифинг в Вашингтоне: Украина рассказала сенаторам США о ситуации на фронте

Делегация Украины провела аналитический брифинг по актуальной безопасности, экономической и гуманитарной ситуации в стране для 23 сенаторов из обеих партий Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В частности, председатель ОП Андрей Ермак рассказал о переговорном процессе с Россией по достижению мира. Он напомнил, что Украина не начинала войну, но стремится ее закончить. По его словам, Россия делает все, чтобы затягивать войну, и использует переговоры для дальнейшей агрессии. Свидетельством этого является позиция делегации РФ на переговорах.

"Необходимо отрезать России ресурсы для этой войны. Нужны санкции. Ваш будущий двухпартийный законопроект - сильный шаг в этом направлении. И пусть Москва заплатит за то, что она разрушила", - подчеркнул Ермак.

В то же время заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель главы ОП Павел Палиса рассказали о ситуации на поле боя, военных потребностях и заинтересованности в совместных с США проектах в оборонной индустрии.

Советник президента по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что несмотря на ограничения в энергетическом секторе, Россия за период 2022-2024 годов заработала около 600 млрд долларов на экспорте нефти. Используя финансовые инструменты, такие как банки и криптовалюты, РФ обходит санкции и продолжает применять иностранные компоненты в изготовлении своего оружия.

Операционный директор Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная рассказала, что во время переговоров в Стамбуле Украина передала России список из сотен похищенных детей. Возвращение детей могло бы стать важным шагом для налаживания доверия в мирном процессе. Она также подчеркнула, что поддержка США будет способствовать возвращению многих детей домой.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала об экономическом потенциале страны и возможности для стратегического партнерства с США, в частности через Инвестиционный фонд восстановления.

Председатель Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский вместе с пастором церкви в оккупированном Мелитополе Михаилом Брицином проинформировали о религиозной ситуации в Украине и гуманитарных последствиях войны: разрушенной инфраструктуре, уничтоженных церквях и преследовании священников на временно оккупированных территориях.