Важливі зміни для ФОПів та підприємств: що потрібно знати

Нові форми Податкового розрахунку, які набрали чинності 6 лютого 2025 року, вже доступні для завантаження на вебпорталі Державної податкової служби України.

Згідно з нововведеннями, звітність щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) стане щомісячною. Тому підприємці та ФОПи повинні подавати розрахунок до 20 числа кожного місяця за попередній місяць.

Звіт за IV квартал 2024 року, який подається до 10 лютого 2025 року, має бути складений за старою формою.

Що потрібно зробити до 20 лютого:

Подати Розрахунок за січень 2025 року за новою формою до 20 лютого 2025 року.

За новою формою також подаються уточнюючі розрахунки та розрахунки за попередні періоди (окрім IV кварталу 2024 року).

Для зручності платників податків нові форми Податкового розрахунку та додатки доступні для завантаження за посиланням: Податковий розрахунок.

Зверніть увагу: