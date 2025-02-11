Важные изменения для ФОП и предприятий: что нужно знать

Новые формы Налогового расчета, которые вступили в силу 6 февраля 2025 года, уже доступны для загрузки на веб-портале Государственной налоговой службы Украины.

Согласно нововведениям, отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) станет ежемесячной. Поэтому предприниматели и ФОП должны подавать расчет до 20 числа каждого месяца за предыдущий месяц.

Отчет за IV квартал 2024 года, который подается до 10 февраля 2025 года, должен быть составлен по старой форме.

Что нужно сделать до 20 февраля:

Подать Расчет за январь 2025 года по новой форме до 20 февраля 2025 года.

По новой форме также подаются уточняющие расчеты и расчеты за предыдущие периоды (кроме IV квартала 2024 года).

Для удобства налогоплательщиков новые формы Налогового расчета и приложения доступны для загрузки по ссылке: Налоговый расчет.

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