Важливе свято 30 червня: кого сьогодні згадує ПЦУ і чому цей день особливий для українців

Яких апостолів вшановують сьогодні, 30 червня

Українцям нагадали, що в останній день червня соборно - тобто спільно - вшановують славних і всехвальних 12 апостолів:

Петра;

Андрія Першозванного;

Якова Зеведеєвого;

Іоана Богослова;

Филипа;

Варфоломія;

Фому;

Матфея;

Якова Алфеєвого;

Іуду Якового;

Симона Зилота;

Матфія.

30 червня 2025 року за новоюліанським церковним календарем (скриншот: pomisna.info)

"З Писання ми знаємо, що від початку Спаситель покликав 12 найближчих учнів, апостолів", - нагадали у ПЦУ.

Уточнюється, що Ісус при цьому:

сам їх навчав;

доручив проповідувати євангельське вчення;

навіть наділив їх духовною силою звершувати чудеса.

Чому найближчих учнів Спасителя було саме 12

Згідно з інформацією ПЦУ, кількість апостолів - число 12 - є невипадковим.

"12 є числом давніх колін, тобто родів народу Ізраїля. Саме їм були дані через Мойсея та інших пророків закон і одкровення, саме до них найперше прийшов Спаситель. Тому і число найперше покликаних апостолів було символічно пов'язане з тими, до кого Христос був найперше посланий", - пояснили українцям.

Уточнюється, що саме до 12-ти апостолів Господь каже: "Істинно говорю вам, що ви, які пішли за Мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави Своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих".

Крім того, число 12 має інше символічне значення, адже поєднує у собі числа 3 та 4:

число 3 є символом духовного, горнього, небесного світу (будучи пов'язаним зі Святою Трійцею);

число 4 є символом світу матеріального, видимого (який має чотири сторони).

"Сполучення духовного і матеріального, небесного і земного, дає два символічних числа - 7 та 12, перше з яких отримується через додавання, а друге - через множення", - наголосили у ПЦУ.

Чому Церква називається Апостольською

Вірянам нагадали, що прославляючи Собор 12-х апостолів, підкреслюється їхня єдність:

у вірі;

у проповіді;

у праці для Церкви.

"Сама Церква, як ми знаємо, у Символі віри описується чотирма ознаками, серед яких є визначення "Апостольська". Церква називається Апостольською тому, що зберігає і проповідує те саме вчення Євангелія, яке учні Христові отримали безпосередньо від Господа", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що зовнішньо Церква зростає і множиться, але внутрішньо, сутнісно, залишається тією самою, що і в час служіння апостолів.

Собор 12 апостолів: чим важливий цей день

"Вчення апостолів є не лише джерелом пізнання істин Євангелія, Христового благовістя, яке було записане апостолами під натхненням Духа Святого", - повідомили у ПЦУ.

Йдеться про те, що Апостольське вчення також є мірилом правильності нашого християнського життя.

"У посланнях апостольських ми знаходимо багато практичних настанов у вірі та побожному житті, багато відповідей на питання про християнське вчення, а також про те, чого християни мають прагнути, а від чого віддалятися", - пояснили у ПЦУ.

Отже, згадуючи святих апостолів, потрібно не лише вшановувати їхню пам'ять (як світські люди вшановують героїв минулого), а найперше:

навчатися від них віри;

навчатися від них доброго християнського життя;

брати з них приклад;

бути відданими Богу так, як були віддані вони.

"Апостольське служіння в загальному значенні притаманне кожному, хто увірував у Христа. Бо не лише до небагатьох особливо обраних, але до всіх нас Господь каже: "Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)