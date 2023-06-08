UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важлива зустріч. Зеленський провів нараду з військовими командувачами

Фото: Зеленський зустрівся з військовими командирами (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський провів "важливу зустріч" з військовими командувачами країни.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського у Telegram.

Президент опублікував фото з командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським та начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

"Важлива зустріч", - підписав президент.

Контакт Зеленського з військовим командуванням

Зеленський регулярно спілкується з військовим командуванням країни. В тому числі, таке спілкування відбувається і під час Ставки головнокомандувача. Після підрива росіянами Каховської ГЕС президент зібрав Ставку, де обговорили терористичні дії окупантів.

Тоді Зеленський заявив, що підрив ГЕС ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ, адже такий варіант дій росіян в Україні розглядали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України