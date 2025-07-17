Важко радіти життю: 4 знаки Зодіаку, які завжди чекають гіршого

Овен

Хоча Овни й виглядають упевненими в собі, глибоко всередині вони часто сумніваються у своїх рішеннях. Їхній внутрішній тиск бути завжди першими змушує заздалегідь готуватися до провалу, щоб не пережити розчарування.

Вони рідко показують свої страхи, але очікування гіршого - їхній спосіб психологічного захисту.

Телець

Тельці дуже прагнуть стабільності, тому будь-яка невизначеність викликає в них тривогу.

Вони не песимісти за натурою, але часто занадто обережні: завжди готові до того, що щось піде не так. Їм складно повірити, що хороше може бути надовго - звідси та постійна настороженість.

Козоріг

Козероги - майстри сценаріїв "що може піти не так". Вони бачать світ крізь призму відповідальності, обов'язку і контролю, тому часто готуються до негативних наслідків, навіть якщо підстав немає.

Їм складно радіти миті, бо в голові вже план Б, В і Г на випадок катастрофи.

Риби

Риби - емоційні, чутливі та схильні до тривог. Вони можуть надмірно турбуватися про те, що ще навіть не сталося.

Їхня фантазія часто малює не тільки мрії, а й страхи, що паралізують. Вони можуть чекати гіршого просто тому, що бояться сподіватися на краще.