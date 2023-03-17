Важкий "молот" центрового "Індіани" добив "Мілуокі": момент дня в НБА

26-річний американець підкорив епізодом у фінальній чверті проти "Мілуокі". На вході до "фарби" він отримав передачу Макконнелла та в силовій манері розкішно виконав слемданк. Зірковий Янніс Адетокунбо виконав роль статиста.

Завдяки старанням Тернера та інших "Індіана" здобула ззовні легку перемогу над "Бакс" (139:123). Тим не менше, турнірне становище команд змінилося не надто. "Мілуокі" – безумовний лідер Східної конференції, а "Пейсерс" посідають 11-те місце та наразі першими не проходять у плей-офф.

Сам Тернер провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у матчі став згаданий раніше Янніс (25 пунктів).

Хто такий Майлз Тернер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгорнс". Обраний "Індіаною" під 11-м номером драфту НБА-2015.

Проводить восьмий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.

У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. У січні підписав новий 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів.