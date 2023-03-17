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Тяжелый "молот" центрового "Индианы" добил "Милуоки": момент дня в НБА

Фото: Майлз Тернер набрал 11 пунктов против "Бакс" (jacksonprogress-argus.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Индианы Пэйсерс" Майлз Тернер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний американец покорил эпизодом в финальной четверти против "Милуоки". На входе в "краску" он получил передачу Макконнелла и в силовой манере исполнил роскошный слэм-данк. Звездный Яннис Адетокунбо исполнил роль статиста.

Благодаря стараниям Тернера и других "Индиана" одержала внешне легкую победу над "Бакс" (139:123). Тем не менее, турнирное положение команд изменилось не слишком. "Милуоки" – безусловный лидер Восточной конференции, а "Пэйсерс" занимают 11-е место и пока первыми не проходят в плей-офф.

Сам Тернер провел на паркете 25 минут. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал упомянутый ранее Яннис (25 пунктов).

Кто такой Майлз Тернер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за местных "Лонгхорнс". Выбран "Индианой" под 11-м номером драфта НБА-2015.

Проводит восьмой сезон подряд в составе "Пэйсерс". Дважды завершал регулярный чемпионат лидером по блок-шотам (2019, 2021). В составе сборной США U-18 выиграл Кубок Америк-2014.

В свободное время Тернер любит складывать Lego и занимается йогой. В январе подписал новый 2-летний контракт с "Индианой" на 60 млн долларов.

К слову, накануне лидер "Бостона" Тейтума оказался наверху подборки моментов с данком против "Миннесоты".

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