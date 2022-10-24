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Вітренко попередив українців про "найтяжчу зиму в історії"

Фото: голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко прогнозує складну зиму (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на інтерв'ю голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка Handelsblatt.

Вітренко зазначив, що майже 40% енергооб'єктів на території України зруйновано, практично не залишилося нафтопереробних заводів, що працюють.

За його словами, найближчі місяці для України будуть "найгіршою зимою в нашій історії". Він очікує постійних відключень електроенергії і повторних проблем з опаленням.

"Останнім часом Росія неодноразово робила атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводило до відключення електроенергії на значній частині країни. У газовому секторі "Нафтогазу" вдалося зберегти майже довоєнний рівень. Але виробництво продовжує зазнавати ударів. Численні співробітники вже загинули - не тільки тому, що воювали на фронті, але й на своїх робочих місцях", - наголосив Юрій Вітренко.

Декількома днями раніше Юрій Вітренко заявив, що в підземних сховищах газу України накопичено понад 14,2 млрд куб. м блакитного палива, тож, зима Україні не страшна. Однак через обстріл може знадобитися додатковий імпорт.

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