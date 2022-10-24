Витренко предупредил украинцев о "самой тяжелой зиме в истории"

Витренко отметил, что почти 40% энергообъектов на территории Украины разрушены, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, ближайшие месяцы для Украины будут "худшей зимой в нашей истории". Он ожидает постоянных отключений электроэнергии и повторных проблем с отоплением.

"В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли - не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", - подчеркнул Юрий Витренко.