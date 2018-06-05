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Вайнштейн настаивает в суде на своей невиновности

НовостиОбщество    05.06.2018 - 19:48
Фото: Харви Вайнштейн (flickr.com thomashawk)
Фото: Харви Вайнштейн (flickr.com thomashawk)

Вайнштейна обвиняют в сексуальном насилии

Обвиненный в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, кинопродюсер Харви Вайнштейн заявил в суде о своей невиновности. Об этом 66-летний Вайнштейн сказал во время судебных слушаний в Верховном суде в Нью-Йорке, передает Deutsche Welle.

Так, во время слушаний Вайнштейн, которого многие женщины обвиняют в сексуальных домогательствах, отвечал на вопросы судьи Джеймса Берка вяло и кратко. До суда его сопровождал адвокат Бенджамин Брафман, который ранее заявлял о невиновности своего подзащитного. В зале суда сидело около 100 наблюдателей, десятки репортеров толпились возле здания суда.

Напомним, что cуд Нью-Йорка отпустил американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальном насилии, под залог в размере одного миллиона долларов.

Добавим, что 25 мая 2018 года Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка.

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной женщины и принудительном сексе в другом случае. Дело об изнасиловании связаное с инцидентом 18 марта 2013 года. Другая - с случаем летом 2004 года. Имена пострадавших не разглашаются. Сам Вайнштейн отвергает все обвинения и заявляет, что секс, который он имел, всегда был по обоюдному согласию.

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Теги публикации: насилие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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