ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вайлдер несподівано програв Паркеру, Джошуа впевнено розбив Валліна: відео боїв в Ер-Ріяді

Ер-Ріяд, Неділя 24 грудня 2023 10:16
UA EN RU
Вайлдер несподівано програв Паркеру, Джошуа впевнено розбив Валліна: відео боїв в Ер-Ріяді Фото: Джозеф Паркер заслужено переміг Деонтея Вайлдера (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорців

Новозеландець Джозеф Паркер і британець Ентоні Джошуа здобули перемоги під час великого вечора боксу "Судний день" у столиці Саудівської Аравії, здолавши американця Деонтея Вайлдера та шведа Отто Валліна відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Бій Паркера та Вайлдера тривав усі 12 раундів. Перші з них обидва боксери витратили на розвідки. Та навіть в цей час новозеландський боксер частіше брав ініціативу на себе та загалом діяв упевненіше.

Гарячіше стало у 8-му раунді. Тоді Паркер обмінявся потужними ударами з Вайлдером, але був точнішим. Він упевнено вирвався вперед за суддівськими записками, тож американця міг врятувати хіба нокаут. Та здолати оборону Паркера Вайлдер так і не зумів.

Судді були одностайними – 118:111, 118:110, 120:108 на користь новозеландця. Тепер під питанням опинилося проведення бою Вайлдера проти британця Джошуа. Раніше вони попередньо узгодили поєдинок на 9 березня за умови перемог в Ер-Ріяді.

Натомість британець із "домашнім завданням" впорався. Він достроково здолав шведського важковаговика Валліна, продемонструвавши домінування впродовж усього бою.

Джошуа захопив ініціативу фактично після першого гонга. Британський боксер виглядав переконливіше в кожному з раундів. Розв'язка настала в 5-му, коли Валлін пропустив цілу серію ударів. У перерві виявилося, що скандинав не зможе продовжити бій, тож рефері віддав перемогу технічним нокаутом Джошуа.

Британець здобув третю перемогу поспіль після двох поразок від Олександра Усика в 2021-2022 рр. Тоді український боксер відібрав у Джошуа чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO в хевівейті. Подальші кар'єрні плани наразі невідомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Джошуа Бокс Деонтей Уайлдер
NEWS
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
Росіяни влаштували атаку дронів вночі: скільки "Шахедів" вдалося збити
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ