Уайлдер неожиданно проиграл Паркеру, Джошуа уверенно разбил Валлина: видео боев в Эр-Рияде

Новозеландец Джозеф Паркер и британец Энтони Джошуа одержали победы во время вечера бокса "Судный день" в столице Саудовской Аравии, одолев американца Деонтея Уайлдера и шведа Отто Валлина соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Бой Паркера и Уайлдера длился все 12 раундов. Первые из них оба боксера потратили на разведку. Но даже в это время новозеландский боксер чаще брал инициативу на себя и действовал увереннее.

Горячее стало в 8-м раунде. Тогда Паркер обменялся мощными ударами с Уайлдером, но был более точным. Он уверенно вырвался вперед по судейским запискам, поэтому американца мог спасти разве что нокаут. Но одолеть оборону Паркера Уайлдера так и не сумел.

Судьи были единодушны – 118:111, 118:110, 120:108 в пользу новозеландца. Теперь под вопросом оказалось проведение боя Уайлдера против британца Джошуа. Ранее они предварительно согласовали поединок на 9 марта при победе в Эр-Рияде.

Зато британец с "домашним заданием" справился. Он досрочно одолел шведского тяжеловеса Валлина, продемонстрировав доминирование на протяжении всего боя.

Джошуа захватил инициативу фактически после первого гонга. Британский боксер выглядел более убедительно в каждом из раундов. Развязка наступила в 5-м, когда Валлин пропустил целую серию ударов. В перерыве оказалось, что скандинав не сможет продолжить бой, и рефери отдал победу техническим нокаутом Джошуа.

Британец одержал третью победу подряд после двух поражений от Александра Усика в 2021-2022 гг. Тогда украинский боксер отобрал у Джошуа чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте. Дальнейшие карьерные планы пока неизвестны.