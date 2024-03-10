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Ваучери на безкоштовне навчання: хто і як зможе скористатися програмою

Фото: як отримати ваучери на безкоштовне навчання (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: РБК-Україна

Від початку року 2700 українців отримали ваучер на безкоштовне навчання. Він дає право безоплатно здобути нову професію або спеціальність, чи підвищити свій професійний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства економіки України.

Українці можуть звернутися до Державної служби зайнятості та отримати ваучер на навчання на 30 тисяч гривень. Якщо сума більша, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно. Від початку цього року 2 700 людей вже скористались такою можливістю. Програма надає можливість вибору за 124 професіями та спеціальностями. 

Отримати ваучер можуть такі категорії громадян:

  • особи з інвалідністю;
  • ветерани, учасники бойових дій;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку;
  • люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон;
  • люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком).

 Щоб отримати ваучер на навчання, слід:

  • вибрати місце навчання, професію та спеціальність;
  • заповнити заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та необхідними документами (паспорт, ІПН, трудова книжка, документи про освіту тощо);
  • укласти договір про навчання із закладом освіти впродовж 90 днів з моменту отримання ваучера в центрі зайнятості.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спільно з проектом "Єдині" запустив курси з удосконалення української мови для військовослужбовців. Ці курси мають сприяти переходу на українську мову та забезпечувати освітню підтримку громадян.

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