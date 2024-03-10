Ваучери на безкоштовне навчання: хто і як зможе скористатися програмою

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спільно з проектом "Єдині" запустив курси з удосконалення української мови для військовослужбовців. Ці курси мають сприяти переходу на українську мову та забезпечувати освітню підтримку громадян.

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