Ваучеры на бесплатное обучение: кто и как может воспользоваться программой

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с проектом "Единые" запустил курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих. Эти курсы должны способствовать переходу на украинский язык и обеспечивать образовательную поддержку граждан.

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