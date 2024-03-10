Ваучери на безкоштовне навчання: хто і як зможе скористатися програмою

Від початку року 2700 українців отримали ваучер на безкоштовне навчання. Він дає право безоплатно здобути нову професію або спеціальність, чи підвищити свій професійний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства економіки України.

Щоб отримати ваучер на навчання, слід:

Отримати ваучер можуть такі категорії громадян:

Українці можуть звернутися до Державної служби зайнятості та отримати ваучер на навчання на 30 тисяч гривень. Якщо сума більша, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно. Від початку цього року 2 700 людей вже скористались такою можливістю. Програма надає можливість вибору за 124 професіями та спеціальностями.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь спільно з проектом "Єдині" запустив курси з удосконалення української мови для військовослужбовців. Ці курси мають сприяти переходу на українську мову та забезпечувати освітню підтримку громадян.

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