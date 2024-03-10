Ваучеры на бесплатное обучение: кто и как может воспользоваться программой

С начала года 2700 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение. Он дает право безвозмездно получить новую профессию или специальность, или повысить свой профессиональный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства экономики Украины.

Чтобы получить ваучер на обучение, следует:

Украинцы могут обратиться в Государственную службу занятости и получить ваучер для обучения на 30 тысяч гривен. Если сумма больше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно. С начала этого года 2700 человек уже воспользовались такой возможностью. Программа предоставляет возможность выбора из 124 профессий и специальностей.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с проектом "Единые" запустил курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих. Эти курсы должны способствовать переходу на украинский язык и обеспечивать образовательную поддержку граждан.

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