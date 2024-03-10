Ваучеры на бесплатное обучение: кто и как может воспользоваться программой
С начала года 2700 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение. Он дает право безвозмездно получить новую профессию или специальность, или повысить свой профессиональный уровень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства экономики Украины.
Украинцы могут обратиться в Государственную службу занятости и получить ваучер для обучения на 30 тысяч гривен. Если сумма больше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно. С начала этого года 2700 человек уже воспользовались такой возможностью. Программа предоставляет возможность выбора из 124 профессий и специальностей.
Получить ваучер могут следующие категории граждан:
- люди с инвалидностью;
- ветераны, участники боевых действий;
- внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;
- люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен;
- люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту).
Чтобы получить ваучер на обучение, следует:
- выбрать место обучения, профессию и специальность;
- заполнить заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и необходимыми документами (паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.);
- заключить договор об учебе с учебным заведением в течение 90 дней с момента получения ваучера в центре занятости.
Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с проектом "Единые" запустил курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих. Эти курсы должны способствовать переходу на украинский язык и обеспечивать образовательную поддержку граждан.
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