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Ваучеры на бесплатное обучение: кто и как может воспользоваться программой

Воскресенье 10 марта 2024 07:29
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Ваучеры на бесплатное обучение: кто и как может воспользоваться программой Фото: как получить ваучеры на бесплатное обучение (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: РБК-Украина

С начала года 2700 украинцев получили ваучер на бесплатное обучение. Он дает право безвозмездно получить новую профессию или специальность, или повысить свой профессиональный уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства экономики Украины.

Украинцы могут обратиться в Государственную службу занятости и получить ваучер для обучения на 30 тысяч гривен. Если сумма больше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно. С начала этого года 2700 человек уже воспользовались такой возможностью. Программа предоставляет возможность выбора из 124 профессий и специальностей.

Получить ваучер могут следующие категории граждан:

  • люди с инвалидностью;
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;
  • люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен;
  • люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту).

Чтобы получить ваучер на обучение, следует:

  • выбрать место обучения, профессию и специальность;
  • заполнить заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и необходимыми документами (паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.п.);
  • заключить договор об учебе с учебным заведением в течение 90 дней с момента получения ваучера в центре занятости.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень совместно с проектом "Единые" запустил курсы по усовершенствованию украинского языка для военнослужащих. Эти курсы должны способствовать переходу на украинский язык и обеспечивать образовательную поддержку граждан.

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