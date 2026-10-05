У Ватикані закликали покласти край бойовим діям в Україні

Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін зробив заяву щодо війни Росії проти України. Він наголосив, що Київ має право на самооборону, але водночас закликав закінчити бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
П'єро Паролін зазначив, що в Україні розгортається "справжня трагедія", а наближення зими посилює занепокоєння.
"Не можна відмовляти народу у праві на самооборону", - сказав кардинал.
Він додав, що Святий Престол вважає, що необхідно покласти край бойовим діям. За його словами, Ватикан підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення "негайного, повного та ефективного припинення вогню".
Резюмуючи він прокоментував посилення атак, через які гинуть люди. За словами Пароліна, Ватикан готовий допомогти "будь-яким чином", але за умови, що ключовим пріоритетом залишається суворе дотримання міжнародного права.
"Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов’язання щодо безпеки та співпраці в Європі", - підсумував він.
Нагадаємо, що у вересні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ та Москву. На цьому тлі Папа Римський Лев XIV заявив, що сподівається на якнайшвидше встановлення миру в Україні.
Також тиждень тому він сказав, що мир у Європі неможливий без сміливості на переговорах і готовності відмовитися від частини позицій. За його словами, нарощування озброєнь не наближає завершення воєн, а лише готує до нових.