У Ватикані закликали покласти край бойовим діям в Україні

П'єро Паролін зазначив, що в Україні розгортається "справжня трагедія", а наближення зими посилює занепокоєння.

"Не можна відмовляти народу у праві на самооборону", - сказав кардинал.

Він додав, що Святий Престол вважає, що необхідно покласти край бойовим діям. За його словами, Ватикан підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення "негайного, повного та ефективного припинення вогню".

Резюмуючи він прокоментував посилення атак, через які гинуть люди. За словами Пароліна, Ватикан готовий допомогти "будь-яким чином", але за умови, що ключовим пріоритетом залишається суворе дотримання міжнародного права.

"Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов’язання щодо безпеки та співпраці в Європі", - підсумував він.