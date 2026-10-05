В Ватикане призвали положить конец боевым действиям в Украине

Пьеро Паролин отметил, что в Украине разворачивается "настоящая трагедия", а приближение зимы усугубляет беспокойство.

"Нельзя отказывать народу в правые на самооборону", - сказал кардинал.

Он добавил, что Святой Престол считает, что необходимо положить конец боевым действиям. По его словам, Ватикан поддерживает любые инициативы, направленные на достижение "немедленного, полного и эффективного прекращения огня".

Резюмируя он прокомментировал усиление атак, из-за которых погибают люди. По словам Паролина, Ватикан готов помочь "любым образом", но при условии, что ключевым приоритетом остается строгое соблюдение международного права.

"Долгосрочное решение не может обойтись без обновленного обязательства по безопасности и сотрудничеству в Европе", - подытожил он.