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У Ватикані закликали покласти край бойовим діям в Україні

04:40 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Ватикані закликали покласти край бойовим діям в Україні Фото: Ватикан готовий допомогти "будь-яким чином" (Getty Images)
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Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін зробив заяву щодо війни Росії проти України. Він наголосив, що Київ має право на самооборону, але водночас закликав закінчити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

П'єро Паролін зазначив, що в Україні розгортається "справжня трагедія", а наближення зими посилює занепокоєння.

"Не можна відмовляти народу у праві на самооборону", - сказав кардинал.

Він додав, що Святий Престол вважає, що необхідно покласти край бойовим діям. За його словами, Ватикан підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення "негайного, повного та ефективного припинення вогню".

Резюмуючи він прокоментував посилення атак, через які гинуть люди. За словами Пароліна, Ватикан готовий допомогти "будь-яким чином", але за умови, що ключовим пріоритетом залишається суворе дотримання міжнародного права.

"Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов’язання щодо безпеки та співпраці в Європі", - підсумував він.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що у вересні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ та Москву. На цьому тлі Папа Римський Лев XIV заявив, що сподівається на якнайшвидше встановлення миру в Україні.

Також тиждень тому він сказав, що мир у Європі неможливий без сміливості на переговорах і готовності відмовитися від частини позицій. За його словами, нарощування озброєнь не наближає завершення воєн, а лише готує до нових.

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