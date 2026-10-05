В Ватикане призвали положить конец боевым действиям в Украине
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сделал заявление о войне России против Украины. Он подчеркнул, что Киев имеет право на обороны, но призвал закончить боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Пьеро Паролин отметил, что в Украине разворачивается "настоящая трагедия", а приближение зимы усугубляет беспокойство.
"Нельзя отказывать народу в правые на самооборону", - сказал кардинал.
Он добавил, что Святой Престол считает, что необходимо положить конец боевым действиям. По его словам, Ватикан поддерживает любые инициативы, направленные на достижение "немедленного, полного и эффективного прекращения огня".
Резюмируя он прокомментировал усиление атак, из-за которых погибают люди. По словам Паролина, Ватикан готов помочь "любым образом", но при условии, что ключевым приоритетом остается строгое соблюдение международного права.
"Долгосрочное решение не может обойтись без обновленного обязательства по безопасности и сотрудничеству в Европе", - подытожил он.
Что еще важно знать
Напомним, что в сентябре спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и Москву. На этом фоне Папа Римский Лев XIV заявил, что надеется на скорейший мир в Украине.
Также неделю назад он сказал, что мир в Европе невозможен без смелости на переговорах и готовности отказаться от части позиций. По его словам, наращивание вооружений не приближает конец войн, а лишь готовит к новым.